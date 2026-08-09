Δανία: «Αρκετοί τραυματίες» από πυροβολισμούς στο Χόλμπεκ – Πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη μικρή πόλη Χόλμπεκ της Δανίας έπειτα από πυροβολισμούς, με την αστυνομία να θεωρεί ως πιθανότερη υπόθεση το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων. Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην πόλη, ενώ οι δράστες φέρονται να διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο.

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Διεθνή Νέα

Δανία πυροβολισμοί Χόλμπεκ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη μικρή πόλη Χόλμπεκ της Δανίας σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς.
  • Η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό «μπορεί να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματιών».
  • Δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ αναζητείται ένα λευκό αυτοκίνητο με το οποίο φέρονται να διέφυγαν οι δράστες.

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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη μικρή πόλη Χόλμπεκ της Δανίας σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, μπορεί να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματιών.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία δήλωσε ότι δυνάμεις της αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης-λιμάνι Χόλμπεκ, που βρίσκεται στο νησί Ζηλανδία, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κοπεγχάγης, έπειτα από «πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των οποίων αρκετοί άνθρωποι επλήγησαν».


«Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3:45 το απόγευμα τοπική ώρα (4:45 ώρα Ελλάδας).

Η πιο πιθανή υπόθεση είναι αυτή του «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένη περιοχή.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι οι δράστες εθεάθησαν να φεύγουν από το σημείο των πυροβολισμών με ένα λευκό αυτοκίνητο, δήλωσε η αστυνομία, και απηύθυνε έκκληση για να δοθούν μαρτυρίες για το περιστατικό.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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