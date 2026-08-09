Χανιά: Συνελήφθη 24χρονος έπειτα από καταγγελία 17χρονης – Φέρεται να την κλείδωσε σε διαμέρισμα

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία 17χρονης για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο 24χρονος, με τον οποίο φέρεται να είχε διατηρήσει σχέση στο παρελθόν, την κλείδωσε μέσα σε διαμέρισμα και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη 17χρονη πρώην σύντροφό του και να την κάλεσε στο σπίτι όπου διέμενε. Η ανήλικη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, μετέβη στο διαμέρισμα και, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο νεαρός στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα.

Οι φωνές της 17χρονης κινητοποίησαν τους περίοικους

Η 17χρονη φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να ζητά βοήθεια, καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 24χρονος δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα.

Τις φωνές της άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προηγηθεί. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει καταγγελία για σωματική βία ή χτυπήματα σε βάρος της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να διερευνηθούν όσα κατήγγειλε η ανήλικη.