Νετανιάχου «αδειάζει» τον Τραμπ για τη Γάζα: Απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων – «Ξέρω να λέω όχι ακόμη και στους καλύτερους φίλους μας»

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αντιταχθεί ακόμη και στον στενότερο σύμμαχό του όταν θεωρεί ότι διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε τη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συνεργασία Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ απέναντι στο Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε ότι η στενή αυτή συμμαχία δεν σημαίνει πως θα αποδέχεται κάθε αμερικανική πρόταση, αναφέρει το Times of Israel.

«Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας μεγάλος φίλος μας στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Νετανιάχου. Αναφέρθηκε στην «ιστορική συνεργασία» των δύο χωρών απέναντι στις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και επανέλαβε: «Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Στη συνέχεια, ωστόσο, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

«Σε αντίθεση με όλους εκείνους που μας κάνουν κήρυγμα, εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την ασφάλεια του Ισραήλ και μπορούμε και ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας ακόμη και απέναντι στους καλύτερους φίλους μας, όταν αυτό είναι απαραίτητο», τόνισε.

Απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Νετανιάχου απέρριψε το υποστηριζόμενο από τον Τραμπ σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

«Μπορεί να επιτεθεί, αλλά γιατί έχουν περάσει τόσες εβδομάδες χωρίς να μας επιτεθεί; Επειδή γνωρίζει τι ισχυρό πλήγμα θα της καταφέρουμε εάν το κάνει», δήλωσε.

Η σκληρή ρητορική του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται ενώ η χώρα εισέρχεται ολοένα περισσότερο σε προεκλογικό κλίμα και πολιτικοί αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι εμφανίζεται αδύναμος απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον Λίβανο, διαβεβαιώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Και σχετικά με τον Λίβανο, ακούμε κάθε είδους φήμες. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ έχει ενεργήσει δυναμικά στον Λίβανο, εξουδετερώνοντας τρομοκράτες, μεταξύ άλλων στην κορυφογραμμή Αλί αλ-Ταχέρ», είπε.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια πολύ σημαντική επιχείρηση» και ότι το Ισραήλ ενεργεί «με ορθή κρίση και σύνεση».

«Η ασφάλεια όλων των πολιτών του Ισραήλ δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Παραμένουμε σταθεροί σε αυτά τα συμφέροντα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε αιχμή και εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του: «Δεν το κάνουμε αυτό μέσα σε διαφημιστικά γραφεία. Το κάνουμε πραγματικά, επί του πεδίου».