Ισπανία: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα αεροδρόμια για υπηκόους Ιταλίας – Σε εφαρμογή η αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν

Η Ισπανία έχει θέσει σε εφαρμογή ελέγχους εισόδου-εξόδου για Ιταλούς υπηκόους στα αεροδρόμιά της, ως απάντηση σε περιοριστικά μέτρα της Ιταλίας που αφορούν την ελεύθερη κίνηση βάσει της Συνθήκης Σένγκεν. Αυτοί οι συνοριακοί έλεγχοι ενεργοποιήθηκαν μετά από διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την παράτυπη μετανάστευση και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 7η Σεπτεμβρίου.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εφαρμογή τίθενται πλέον οι έλεγχοι εισόδου – εξόδου για εκατοντάδες Ιταλούς υπηκόους, που καταφθάνουν στα αεροδρόμια της Ισπανίας, ως απάντηση στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων από την Ιταλία αναφορικά με την ελεύθερη κίνηση ευρωπαίων πολιτών βάσει της συνθήκης Σένγκεν.
  • Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων.
  • Οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, με τη Ρώμη να έχει εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα λόγω του μαζικού κύματος μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα.

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Σε εφαρμογή τίθενται πλέον οι έλεγχοι εισόδου – εξόδου για εκατοντάδες Ιταλούς υπηκόους, που καταφθάνουν στα αεροδρόμια της Ισπανίας. Πρόκειται για εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ ως απάντηση στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων αναφορικά με την ελεύθερη κίνηση ευρωπαίων πολιτών βάσει της συνθήκης Σένγκεν της ιταλικής κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

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Έτσι, λοιπόν,  η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μία διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε τους ελέγχους σε συνολικό αριθμό 199 ταξιδιωτών σε 12 πτήσεις από την Ιταλία, στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

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Υπενθυμίζουμε ότι η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου.

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