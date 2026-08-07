Ισπανία: Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες στη Θέουτα – Ετοιμάζεται η μεταφορά στην ενδοχώρα για 1.342 ανήλικους

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο για τον αδελφό μου! Δεν γνωρίζουμε εάν είναι στη Θέουτα ή εάν πέθανε», είπε με αγωνία στην αστυνομία της Ισπανίας ο 26χρονος Τζαμάλ Μπαχλούλ από την Ταγγέρη του Μαρόκο αναζητώντας τον ο 22χρονο αδελφό του Μοχάμεντ. Η τελευταία επικοινωνία μαζί του ήταν την 30η Ιουλίου.

Ο 22χρονος Μοχάμεντ από το Μαρόκο είναι ένας από τους αγνοούμενους στη Θέουτα. Την ίδια ώρα εκατοντάδες απελπισμένες οικογένειες περιμένουν να ακούσουν κάποιο νέο για τους δικούς τους που αγνοούνται. Άλλοι συγγενείς συγκεντρώνονται στη μαροκινή πλευρά των συνόρων για να πιέσουν τις Αρχές για απαντήσεις και να επισκεφθούν τα τοπικά νεκροτομεία.

Συλλέγονται δακτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση των νεκρών

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν 80 νεκροί κατά την αιφνιδιαστική είσοδό τους στη Θέουτα από τα σύνορα με το Μαρόκο. Αυτές τις μέρες, οι Ισπανικές Αρχές ετοιμάζουν την ταφή των 80 νεκρών. «Οι περισσότεροι θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες», δήλωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Προηγουμένως, όμως, οι Ισπανικές Αρχές έχουν επιδοθεί στην ταυτοποίηση των νεκρών. Για τους νεκρούς μετανάστες που δεν έχουν αναγνωριστεί, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα DNA και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ταυτοποίησή τους.

Πνιγμός η κύρια αιτία του θανάτου

Οι ιατροδικαστικές αναλύσεις έδειξαν ότι πολλοί από τους 80 ανθρώπους, τα πτώματα των οποίων μεταφέρθηκαν στην ακτή πέθαναν από καρδιοπνευμονική ανακοπή – μια κοινή αιτία πνιγμού, σύμφωνα με παθολόγους.

Μέχρι στιγμής, μόλις τέσσερις από αυτούς τακτοποιήθηκαν από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα που βρίσκονταν ήδη στις ισπανικές βάσεις δεδομένων ή μέσω δειγμάτων DNA και διενεργούνται έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα άλλων τεσσάρων, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού δικαστήριο που εκδόθηκε αργά χθες.

Η ισπανική Αστυνομία έχει αποστείλει τα δακτυλικά αποτυπώματα των νεκρών στις αρχές του Μαρόκου, που άνοιξαν ειδικό γραφείο στα σύνορα ώστε να μπορούν οι συγγενείς να αναφέρουν την εξαφάνιση ενός προσώπου και να καταθέτουν δείγμα DNA. Έως χθες είχαν υποβληθεί συνολικά 19 τέτοιες αναφορές, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Σε επαγρύπνηση οι Ισπανικές Αρχές για μεταφορά των ανηλίκων

Ταυτόχρονα, σε επαγρύπνηση είναι οι Ισπανικές Αρχές μετά την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, καθώς προετοιμάζεται η μεταφορά 1.342 ανηλίκων σε δομές προστασίας στην ενδοχώρα. Παράλληλα, παραμένουν ενισχυμένες οι δυνάμεις στην Θέουτα και ταυτόχρονα οι Ισπανικές Αρχές προχωρούν στην ταυτοποίηση 80 μεταναστών που είναι πλέον νεκροί, προκειμένου να προχωρήσουν στην ταφή τους.

Νωρίτερα σήμερα η υπουργός Νεολαίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο ανακοίνωσε σήμερα ότι εντός των ερχόμενων εβδομάδων θα αρχίσει η μεταφορά ανήλικων μεταναστών από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην ενδοχώρα. Η ίδια διευκρίνισε ότι 1.342 ανήλικοι έχουν καταχωρισθεί μέχρι στιγμής. Εν τω μεταξύ έχει επιστρατευτεί περισσότερο προσωπικό από την ηπειρωτική χώρα για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των ανηλίκων και την καταχώρηση στο μητρώο για την μεταφορά τους σε δομές της ενδοχώρας. «Βάζουμε σε προτεραιότητα τα κορίτσια, και τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι κάτω των 13 ετών», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Σίρα Ρέγο κατά τη μετάβασή της στη Θέουτα.