Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – «Δεν απειλούνται κατοικίες» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 24 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στις 16:20 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

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Φωτιά, Κορινθία, Στεφάνι
πηγή: Fire & Weather Hellas/Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας, με 82 πυροσβέστες, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • «Δεν απειλούνται κατοικίες», δήλωσε ο αντιδήμαρχος, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ ευτυχώς δεν πνέουν άνεμοι.

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 82 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή από τον Δήμο και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Κορίνθου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, προκειμένου να συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα, στις 16:20, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 3.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος, είπε: «Η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε σπίτια. Ευτυχώς, δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Φαίνεται να ξεκίνησε από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών».

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