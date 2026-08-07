«Τα έχασα όλα»: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου στις Σέρρες – Τι είπε ο οδηγός του φορτηγού

Μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών. Οι δύο τους πήγαιναν στην εργασία τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας, ενώ ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού έδωσε τη δική του εκδοχή για τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες, όταν το ΙΧ τους συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.
  • Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα και συζύγου των θυμάτων, ο οποίος δήλωσε: «Τώρα τα έχω χάσει όλα».
  • Ο οδηγός του φορτηγού περιέγραψε πως το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες της μετωπικής σύγκρουσης.

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Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα και συζύγου των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες. Μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το φριχτό τροχαίο στις Σέρρες: Ο οδηγός του φορτηγού κατέγραψε live το δυστύχημα

Συντετριμμένος ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

Ο τραγικός πατέρας και σύζυγος μίλησε στην ΕΡΤ για τις τελευταίες στιγμές πριν πληροφορηθεί ότι οι δύο άνθρωποι της οικογένειάς του είχαν χάσει τη ζωή τους. Όπως ανέφερε, η σύζυγος και ο γιος του είχαν σηκωθεί νωρίς το πρωί για να μεταβούν στην εργασία τους, ενώ και ο ίδιος κατευθυνόταν στη δουλειά του.

«Τους χάσαμε. Πήγαιναν για δουλειά. Σηκώθηκαν στις 7:30 για να πάνε στην Αμφίπολη για δουλειά. Στις 8:03 τους κάλεσα στο κινητό, αλλά δεν το σήκωσαν».

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Σε ερώτηση για το ποιος οδηγούσε το όχημα, ο ίδιος απάντησε ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος γιος του, με συνοδηγό τη μητέρα του. Ο άνδρας ανέφερε επίσης ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», είπε.

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Σημείωσε, ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε ενημερωθεί για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. «Δεν μου είπαν τίποτα. Για την ώρα δεν ξέρω τίποτα».

Τι περιγράφει ο οδηγός του φορτηγού

Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το φορτηγό κινούνταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του, όταν το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. «Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, με 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο. Έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το Μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με εμένα, προσπαθεί να γυρίσει το τιμόνι και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω. Δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της μετωπικής σύγκρουσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στο θανατηφόρο τροχαίο.

ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το φριχτό τροχαίο στις Σέρρες

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης των δύο οχημάτων, με τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού να καταγράφει live το δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο που μεταδίδει η ΕΡΤ:

Τα αμάξια «διαλύθηκαν» στο μπροστινό τους μέρος όπως βλέπετε και στην εικόνες του lionnews.gr όπου έχει καταγραφεί ό,τι απέμεινε από το φορτηγό.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού. Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά

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