Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο – Μάνα και γιος τα θύματα

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στις Σέρρες, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 7:30 το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο στην εθνική οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας evimaserres.gr, οι επιβάτες του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο επιβαίνοντες του Ι.Χ. ήταν μια 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος, ενώ η μητέρα του επέβαινε ως συνεπιβάτιδα.

Ο οδηγός του φορτηγού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο είναι ένας 56χρονος.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική μετωπική σύγκρουση.