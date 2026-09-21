Tραγωδία στη Λάρισα: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα, να βγάζει αφρούς» – Τι αναφέρει η 5η ΥΠΕ για το ασθενοφόρο

Δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ο 15χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καρίτσα της Λάρισας, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με τη νεκροψία-νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου του. Την ίδια ώρα, η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας απαντά σχετικά με το γεγονός ότι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας στην Αγιά και τους Γόννους δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί εκτελούσαν διακομιδές περιστατικών με αποτέλεσμα να σπεύσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα.

Η τραγωδία συνέβη χθες το βράδυ, όταν ο 15χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, κατέρρευσε και κατέληξε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

«Το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα, να βγάζει αφρούς»

Οι δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου του ανήλικου έρχονται στο φως από ιατρικές πηγές, που μίλησαν στο onlarissa.gr.

Όπως περιγράφεται, ο 15χρονος ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σωματικά για την ηλικία του, χωρίς γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας και χωρίς, τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κάποια ένδειξη που να μπορούσε να προϊδεάσει για όσα ακολούθησαν.

Το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα πεσμένο μπρούμυτα, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό και ζητήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. «Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικείοι του το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα, να βγάζει αφρούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά ιατρικές πηγές στην ιστοσελίδα.

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν μη απινιδώσιμος, γεγονός που καθόριζε και τις δυνατότητες παρέμβασης εκείνη τη στιγμή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά την αιτία που οδήγησε έναν 15χρονο, χωρίς γνωστό ιατρικό ιστορικό, σε τόσο αιφνίδια κατάρρευση. «Εκ των πραγμάτων, φως στα αίτια του θανάτου του θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις», επισημαίνουν οι ιατρικές πηγές.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας

Στο θέμα αναφέρεται με ανακοίνωσή της η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας, η οποία επισημαίνει τα εξής:

«τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γόννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».