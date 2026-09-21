Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις – Που και πότε θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, προβλέποντας ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9/2026) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/2026), επηρεάζοντας κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις.
  • Επιδείνωση των καιρικών φαινομένων αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στο βορειοδυτικό Αιγαίο.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το φθινοπωρινό του «κοστούμι» φοράει ο καιρός με την ΕΜΥ να εκδίδει την Δευτέρα (21/9) έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών.

Συγκεκριμένα επιδείνωση προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο

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