Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις – Που και πότε θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

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Το φθινοπωρινό του «κοστούμι» φοράει ο καιρός με την ΕΜΥ να εκδίδει την Δευτέρα (21/9) έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών.

Συγκεκριμένα επιδείνωση προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο