Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος έσφαξε την 25χρονη και μετά «έπαιξε θέατρο» – Αυτοτραυματίστηκε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος ομολόγησε ότι έσφαξε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Αρχικά προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές με ψευδείς ισχυρισμούς και αυτοτραυματισμό, πριν ανασκευάσει την εκδοχή του και ομολογήσει το έγκλημα.

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Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 25χρονη βρέθηκε δολοφονημένη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας το βράδυ της Κυριακής, φέροντας τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι.
  • Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ομολόγησε το έγκλημα, αφού αρχικά προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές υποστηρίζοντας ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους και αυτοτραυματίστηκε.
  • Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, δηλώνοντας στους αστυνομικούς «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα, όπου όπως έγραψε το enikos.gr, μια 25χρονη βρέθηκε δολοφονημένη στον ποδηλατόδρομο της πόλης το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» ομολόγησε ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του

Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της γυναίκας ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η νεαρή γυναίκα είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους, πριν ανασκευάσει την εκδοχή του και ομολογήσει την αλήθεια.

 

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης

Το θύμα της επίθεσης

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα - Θύμα

Ο 27χρονος έσφαξε την 25χρονη και μετά «έπαιξε θέατρο» – Αυτοτραυματίστηκε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 21:40 ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσε τις Αρχές.

Νεότερα από Ηγουμενίτσα: Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος που ενημέρωσε την αστυνομία – Δείτε φωτό

 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, και εντοπίστηκε νεκρή. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ωστόσο, συνέχισαν να εξετάζουν την υπόθεση και εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του.

Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος ομολόγησε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 27χρονος κατά την εξέτασή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος

Το μαχαίρι, καθ’ υπόδειξη του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου της 25χρονης.

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