Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος έσφαξε την 25χρονη και μετά «έπαιξε θέατρο» – Αυτοτραυματίστηκε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα, όπου όπως έγραψε το enikos.gr, μια 25χρονη βρέθηκε δολοφονημένη στον ποδηλατόδρομο της πόλης το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της γυναίκας ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η νεαρή γυναίκα είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους, πριν ανασκευάσει την εκδοχή του και ομολογήσει την αλήθεια.

Το θύμα της επίθεσης

Ο 27χρονος έσφαξε την 25χρονη και μετά «έπαιξε θέατρο» – Αυτοτραυματίστηκε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 21:40 ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, και εντοπίστηκε νεκρή. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ωστόσο, συνέχισαν να εξετάζουν την υπόθεση και εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του.

Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος ομολόγησε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 27χρονος κατά την εξέτασή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος

Το μαχαίρι, καθ’ υπόδειξη του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου της 25χρονης.