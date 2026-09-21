Ραγδαίες εξελίξεις στην Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης η οποία εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση από το σημείο φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Τι είχε υποστηρίξει αρχικά

Αρχικά, ο 27χρονος είχε υποστηρίξει ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας που χειρίζονται την υπόθεση εξέτασαν άμεσα τα στοιχεία και τις αντιφάσεις που προέκυπταν από την αρχική του εκδοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι έμπειροι αστυνομικοί κατάφεραν να συνθέσουν τα δεδομένα της υπόθεσης και, κατά την εξέτασή του, ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη.

Η 25χρονη είχε βρεθεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, φέροντας τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος είχε εντοπιστεί λίγο αργότερα τραυματισμένος στο στήθος και είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να διερευνούν πλέον το κίνητρο, τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μεταξύ του ίδιου και της νεαρής γυναίκας είχε προηγηθεί καβγάς.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να ανέφερε κατά την εξέτασή του.

Η ομολογία ανέτρεψε πλήρως την πρώτη εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία τρίτα πρόσωπα είχαν επιτεθεί στο ζευγάρι.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Παράλληλα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από τον χώρο, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.

Ο 27χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.