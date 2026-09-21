Σάμος: Επιχείρηση διάσωσης 50χρονου που έπεσε από σκάφος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, για τον εντοπισμό 50χρονου που έπεσε στη θάλασσα από σκάφος.
  • Οι έρευνες συντονίζονται από το ΕΚΣΕΔ, με ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήδη στο σημείο και δύο ακόμη να σπεύδουν για ενίσχυση.
  • Οι καλές καιρικές συνθήκες διευκολύνουν τις έρευνες, οι οποίες παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 50χρονου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά- βορειοανατολικά της Σάμου, ύστερα από πληροφορία πως ένας 50χρονος αλλοδαπός έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Καλές καιρικές συνθήκες

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.

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