Σάμος: Επιχείρηση διάσωσης 50χρονου που έπεσε από σκάφος

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά- βορειοανατολικά της Σάμου, ύστερα από πληροφορία πως ένας 50χρονος αλλοδαπός έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Καλές καιρικές συνθήκες

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.