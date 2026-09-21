Στο τραπέζι Αμερικανοί και Κινέζοι για εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Σι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, τις οποίες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε επιτυχημένες.
  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
  • Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η συνάντηση θα θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, τις οποίες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε επιτυχημένες.

Ο Μπέσεντ, μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση. Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών ή τα σημεία στα οποία υπήρξε συμφωνία.

Συνάντηση Τραμπ- Σι την Πέμπτη

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η συνάντηση θα θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, και του Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη.

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