Συρία: Μυστηριώδες μπαράζ εκρήξεων στο Χαλέπι

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Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας όχι μακριά από την πόλη του Χαλεπιού, στο βόρειο τμήμα της Συρίας, την οποία ακολούθησε σειρά άλλων, όπως μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, ύστερα από αρκετά αιματηρά προηγούμενα το Σεπτέμβριο.

«Ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή αλ Αΐς, στο νότιο τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας πως «διενεργείται έρευνα για τη φύση του συμβάντος».

Συνεχίζονται

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας στο Χαλέπι, τον Φάισαλ Μοχάμαντ Αλί, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια, «οι εκρήξεις συνεχίζονται στην περιοχή αλ Αΐς, στο νότιο Χαλέπι, εμποδίζοντας την πρόσβαση των ασθενοφόρων και των ομάδων διασωστών» στον τομέα.

Αρκετές εκρήξεις είχαν ήδη καταγραφτεί αυτόν τον μήνα στη Συρία, που έζησε δεκατρία χρόνια εμφυλίου πολέμου που τερματίστηκε με την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Την Παρασκευή, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη από ακόμη απροσδιόριστη αιτία σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Ντέιρ Εζούρ, σύμφωνα με τις de facto αρχές.

Την 9η Σεπτεμβρίου, έκρηξη σε αποθήκη όπλων του υπουργείου Άμυνας σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 11 στην επαρχία Ιντλίμπ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Στην ίδια περιοχή, δέκα ημέρες νωρίτερα, έκρηξη σε όχημα φορτωμένο πυρομαχικά είχε στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.