Σύνοδος Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στην Κοπεγχάγη: Η ενίσχυση της Διεθνούς Θέσης της Ελλάδας

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στην Κοπεγχάγη, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα συλλογικής άμυνας, αποτροπής και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η παρουσία της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε κορυφαία διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί πάντοτε ακρογωνιαίο λίθο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την εδραίωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το κρίσιμο διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έδωσε το παρών στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη. Η εν λόγω Σύνοδος συγκέντρωσε τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, προσφέροντας ένα ιδανικό βήμα για τη χάραξη της μελλοντικής στρατιωτικής στρατηγικής σε μια περίοδο ιδιαίτερων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Οι εργασίες της Συνόδου επικεντρώθηκαν στην πολυδιάστατη αναβάθμιση της συλλογικής άμυνας και στην προσαρμογή των αμυντικών σχεδίων του NATO στις σύγχρονες απειλές. Οι κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας σε όλα τα πεδία επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της ταχείας αντίδρασης και στον συντονισμό των δυνάμεων. Παράλληλα, αναλύθηκαν διεξοδικά τα τρέχοντα ζητήματα ασφαλείας που επηρεάζουν την ευρω-ατλαντική αρχιτεκτονική, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για διαρκή επαγρύπνηση, διαλειτουργικότητα και επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογίες και αμυντικές υποδομές.

Πέρα από την καθαρά ατζέντα των ολομέλειων συνεδριάσεων, η Σύνοδος στην Κοπεγχάγη λειτούργησε ως καταλύτης για την πραγματοποίηση σημαντικών διμερών επαφών. Μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στο περιθώριο των εργασιών, συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ολλανδίας, Πτέραρχο Onno Eichelsheim. Η συνάντηση αυτή υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς και την αγαστή συνεργασία μεταξύ των συμμάχων χωρών, επιτρέποντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Δανία, Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ κ. Φραγκίσκο Κωστελλένο, με τον οποίο συζήτησε θέματα ευρύτερου διπλωματικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος που άπτονται της ελληνικής παρουσίας στη Σκανδιναβία.

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας σε κορυφαίες διαδικασίες του NATO αποδεικνύει στην πράξη τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Mεσόγειο. Μέσα από τέτοιες κορυφαίες συναντήσεις, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διασφαλίζουν ότι η εθνική φωνή ακούγεται ισχυρή, ενισχύοντας ταυτόχρονα το κύρος της πατρίδας μας στο διεθνές στερέωμα και διατηρώντας υψηλότατο επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής συνεργασίας με τους συμμάχους μας.