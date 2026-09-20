Ευρυτανία: 65χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό 80 μέτρων

Ένας 65χρονος κυνηγός έχασε τη ζωή του στην ευρύτερη περιοχή του Κρικέλλου Ευρυτανίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό περίπου 80 μέτρων. Η αναζήτηση ξεκίνησε από την παρέα του όταν έχασαν την επικοινωνία, με τις αρχές να κινητοποιούν μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα

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Κοινωνία

EKAB- Πυροσβεστική
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  • 65χρονος κυνηγός στην Ευρυτανία έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό περίπου 80 μέτρων.- Το δυστύχημα σημειώθηκε στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι, όπου ο άνδρας είχε μεταβεί για κυνήγι νωρίς το πρωί της Κυριακής.- Για την ανάσυρση του 65χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 65χρονου κυνηγού στην ευρύτερη περιοχή του Κρικέλλου Ευρυτανίας. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό περίπου 80 μέτρων.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 65χρονος είχε μεταβεί στο σημείο νωρίς το πρωί της Κυριακής για κυνήγι με το όχημά του.

Η υπόλοιπη παρέα των κυνηγών ανησύχησε όταν έχασε την επικοινωνία μαζί του και ξεκίνησε να τον αναζητά ήδη από τις 6:00 το πρωί.

Δυστυχώς, οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα αργότερα, όταν το όχημα εντοπίστηκε σε δύσβατο γκρεμό της περιοχής. Για την ανάσυρση του 65χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, η οποία κινητοποίησε 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, ωστόσο ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός δρόμου διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

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