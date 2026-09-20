Θάνατος 82χρονου στη Βουλιαγμένη: «Δεν τον σκότωσα εγώ, ήταν η κακιά στιγμή» υποστηρίζει ο 76χρονος που συνελήφθη

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο απόστρατο ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού να χάνει τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με 76χρονο. Η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή τις ξαπλώστρες, ενώ στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη και μία 21χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από την Αστυνομία. Οι δύο ηλικιωμένοι αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά και στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Στον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να συμμετείχαν και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον 76χρονο.

Μετά τη συμπλοκή, ο 82χρονος κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή. Νοσοκόμα που βρισκόταν στην Ακτή Βουλιαγμένης ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και με τον απινιδωτή που υπήρχε στον χώρο. Τις προσπάθειες συνέχισε το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, χρησιμοποιώντας επίσης απινιδωτή. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

Οι συλλήψεις και η έρευνα της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί και έσπευσε στο σημείο. Συνελήφθη ο 76χρονος, καθώς και η 21χρονη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του και φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου εξετάζεται ο ρόλος του καθενός στο περιστατικό.

Παράλληλα, έχει προσαχθεί και ο υπεύθυνος του καταστήματος στην παραλία, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συλληφθεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος.

«Δεν τον σκότωσα εγώ»

Για το περιστατικό μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο 76χρονος που συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Βούλας – Βουλιαγμένης.

«Δεν τον σκότωσα εγώ. Για το πώς έγινε; Κακιά ώρα. Κακή στιγμή, που λένε. Αυτός είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω εγώ ξαπλώστρες με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός, “άστες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και τη χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά.

“Βρε άνανδρε χτυπάς τις γυναίκες” του λέω. Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει, όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κι εμένα μία στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα.

Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί κι έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς, δεν ξέρω» υποστήριξε ο 76χρονος.

«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος τόνισε: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».