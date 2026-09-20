Φωτιά στο Λουτράκι Πέλλας – Καίει σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή

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Φωτιά σε δυσπρόσιτη δασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα.

Επίσης, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην περιοχή σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα.