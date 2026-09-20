Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Τον «λύτρωσε» ο Σάλιακας στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, έπειτα από δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, κερδίζοντας με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Μανώλη Σάλιακα να σκοράρει με κεφαλιά στο 90’+2′ για τους Πειραιώτες.

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐚𝐤𝐚𝐬 at the buzzer!!! pic.twitter.com/J9uSZc50b8 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 20, 2026

Ο αγώνας

Το ματς άρχισε με τον Ολυμπιακό να επιτίθεται από τα δεξιά με τον Πέντερσεν. Οι “ερυθρόλευκοι” επέλεξαν να χτυπήσουν από αυτή την πλευρά με τον Νορβηγό μπακ. Από εκεί ήρθαν και τα κόρνερ των Πειραιωτών. Στο 21′ ο Φορτούνης βρήκε τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά στη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο επόμενο λεπτό, ο Λεβαδειακός έχασε μια σημαντική ευκαιρία. Ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Κόμπναν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός απέκρουσε με το πόδι. Στο 25′ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά. Οι παίκτες του Λεβαδειακού άλλαξαν με υπομονή και μακρινές πάσες την μπάλα από αριστερά στα δεξιά και ο Ούρσι εκτέλεσε δυνατά εκτός περιοχής, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Στο 29′ ο Κομπνάν έκανε σέντρα-σουτ από τα αριστερά, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία και ο Ορτέγκα έδιωξε σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, με τον ίδιο τρόπο, ο Τσικίνιο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού. Οι Βοιωτοί πήραν θάρρος από τις στιγμές που είχαν, ανέβασαν τις γραμμές τους και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί. Οι “ερυθρόλευκοι” φόρτωσαν την περιοχή με τους Γιάρεμτσουκ και Ζότα, αλλά το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι.

Πέρασε ένα δεκάλεπτο από την έναρξη του δευτέρου μέρους, προκειμένου να πάρει ξανά μπροστά το παιχνίδι. Ο Ορτέγκα έκανε λάθος, γλίστρησε και η μπάλα έφτασε στον Κόμπναν, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Γερμανός απέκρουσε στο 55ο λεπτό, δείχνοντας τα αντανακλαστικά του σε μία ακόμη απειλή από τον Λεβαδειακό. Ο Αλγουαθίλ προσπάθησε να αλλάξει πράγματα μετά τη μία ώρα παιχνιδιού και προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις, θέλοντας να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Ο Ολυμπιακός έψαχνε τρόπους να διασπάσει την άμυνα των Βοιωτών, αλλά δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο ημίχρονο. Στο 81′ ο Πουέρτα εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Ρέτσος πήδηξε δυνατά και πήρε καλή κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έσκασε και έφυγε άουτ. Στο 86′ ο Λεβαδειακός απείλησε με κεφαλιά του Κορνέζου, την οποία έδιωξε ο Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός βρισκόταν μονίμως στα καρέ του Λεβαδειακού, ψάχνοντας το γκολ της νίκης και το βρήκε στις καθυστερήσεις, έπειτα από ασίστ του Φρόιλερ. Από σέντρα του Ελβετού είχε σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ με τη Γιαγκελόνια. Αυτή τη φορά το έκανε ο Σάλιακας, ο οποίος πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε με το κεφάλι, δίνοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.

ΓΚΟΛ: 90’+2′ Σάλιακας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 32′ Τσικίνιο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Ουρσί, Μπαλντέ, Κόμπναν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Σίλβα, Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου