Αττική: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για απάτες και κλοπές – Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν κατά τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον μία ακόμη παρόμοια περίπτωση, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων μελών.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν στην Αττική, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η σύλληψη έγινε κατά τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.
  • Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, όπου παρουσιάζονταν ως δήθεν υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Με προσχήματα όπως δήθεν διαρροή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση.
  • Οι δύο συλληφθέντες είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην οργάνωση και φέρονται να εμπλέγονται σε τουλάχιστον μία ακόμη παρόμοια περίπτωση. Η έρευνα συνεχίζεται για την εμπλοκή και άλλων μελών, καθώς και για τον προσδιορισμό της συνολικής οικονομικής ζημίας.

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Δύο από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Αττική, συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο 19χρονοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση της στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι δύο νεαροί είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην οργάνωση που η δράση της φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο και όλα τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους. Σκοπός της οργάνωσης ήταν η συστηματική εξαπάτηση πολιτών και η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Η μεθοδολογία τους ήταν οι «τηλεφωνητές» να καλούν υποψήφια θύματα, στα οποία παρουσιάζονταν ως δήθεν υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Με προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ραδιενέργειας με επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξω από την οικία τους. Τότε οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη μία παρόμοια περίπτωση, η οποία σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Αττικής.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο φέρεται να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις των «εισπρακτόρων» στις κατοικίες των θυμάτων.

Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν ένα επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο 19χρονοι αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πιθανή συμμετοχή τους και άλλων μελών της οργάνωσης σε αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις, καθώς και για τον προσδιορισμό της συνολικής οικονομικής ζημίας.

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