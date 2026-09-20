Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια…»

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Νίκος Βέρτης, στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στον Χάρη Λεμπιδάκη, για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο STAR.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αύριο (21/9) κάνει πρεμιέρα με τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» στο STAR στις 09:30. Στη νέα εκπομπή, θα παρουσιαστεί μία συνέντευξη που παραχώρησε στον Χάρη Λεμπιδάκη ο Νίκος Βέρτης. Σε αυτή, ο αγαπημένος ερμηνευτής μιλάει και για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη.

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα (20/9).

Ο Νίκος Βέρτης αναφερόμενος στην απώλεια του σπουδαίου συναδέλφου του, του οποίου ο θάνατος συγκλόνισε το πανελλήνιο, εξομολογείται πως: «Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος, δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας. Το στίγμα του, αυτό που θα αφήσει πίσω, είναι τεράστιο».