Άγγελος Θεοδωράκης: Ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη κυκλοφόρησε το δικό του τραγούδι

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Άγγελος Θεοδωράκης- με κληρονομιά το θρυλικό όνομα, ετοιμάζει νέα δισκογραφική δουλειά και κυκλοφόρησε το τραγούδι του με τίτλο «Honest».

Με σπουδές στη μουσική, αλλά και έχοντάς την στο DNA του καθώς είναι εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, ο Άγγελος Θεοδωράκης είναι ένας τραγουδοποιός, συνθέτης, κιθαρίστας και ερμηνευτής που κινείται ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, αναζητώντας έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης μέσα από τη δική του φωνή, τη δική του κιθάρα και τη δική του μουσική ταυτότητα.

Το «Honest», γραμμένο από τον ίδιο, είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερο groove. Με ερμηνεία που «μαγεύει» αμέσως και ευδιάκριτες jazz, indie, ethnic και rock αναφορές, αποτυπώνει ανάγλυφα την καλλιτέχνη προσωπικότητα και τις επιρροές του Άγγελου Θεοδωράκη.

Το «Honest» κυκλοφόρησε πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια και τώρα έρχεται ξανά στο προσκήνιο με καινούργια ενορχήστρωση και παραγωγή, σηματοδοτώντας το νέο ξεκίνημα του Άγγελου Θεοδωράκη αλλά και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει. Τη νέα παραγωγή έκανε ο Χρήστος Όθωνος, ενώ την ενορχήστρωση και την ηχοληψία ο Βαγγέλης Λάππας.

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος Θεοδωράκης προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, που θα γίνει την προσεχή Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Λυκαβηττού, με κεντρικό ερμηνευτή τον Θοδωρή Φέρρη. Συμμετέχουν επίσης η Klavdia και η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».