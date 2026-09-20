Βουλιαγμένη: 82χρονος πέθανε έπειτα από ξυλοδαρμό για μια… ξαπλώστρα

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Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με έναν 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένης, το πρωί της Κυριακής. Η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, σε κατάστημα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά και στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συμπλοκή ενεπλάκη και μία 21χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο. Ο 82χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τον 76χρονο και τη νεαρή γυναίκα, προτού καταρρεύσει.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

Ο 76χρονος και η 21χρονη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ, κατά πληροφορίες, έχει προσαχθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής και ο ρόλος των εμπλεκομένων.