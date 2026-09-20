Θεσσαλονίκη: Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ.

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση κατοχής βαρέος οπλισμού, ο οποίος φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας και για την εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».

Κατηγορούμενοι είναι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, στους οποίους αποδόθηκαν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης που συνδέεται με υπόθεση απάτης.

Ο βαρύς οπλισμός που εντοπίστηκε στις Συκιές

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τούς εντόπισαν να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στις Συκιές.

Οι συλληφθέντες μετέφεραν μία χάρτινη συσκευασία και μία σακούλα, μέσα στις οποίες οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεση του οπλισμού με τουρκική εγκληματική ομάδα και το ενδεχόμενο να προοριζόταν για εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κατά τις απολογίες τους ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών, φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος έγκλειστος συμπατριώτης του τον εξανάγκασε, απειλώντας την οικογένειά του, να αποθηκεύσει τα όπλα.

«Υπό το βάρος των απειλών, αναζήτησα κάποιο ασφαλές μέρος και απευθύνθηκα στον 30χρονο Έλληνα, τον οποίο γνωρίζω, καθώς δουλεύαμε μαζί στις οικοδομές», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του ο 36χρονος.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος Έλληνας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια για το περιεχόμενο των συσκευασιών που τοποθετήθηκαν σε αποθήκη ιδιοκτησίας του. Υποστήριξε ότι δέχθηκε να παραχωρήσει τον χώρο προκειμένου να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι στις συσκευασίες υπήρχαν όπλα και πυρομαχικά.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται στο πλαίσιο της δικογραφίας στην οποία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος κρατούμενος.