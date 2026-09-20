Μαργαρίτα Παπανδρέου: Αυτή την ώρα η πολιτική της κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο – Δείτε φωτογραφίες
Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών αποχαιρετούν σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού και δημόσιου χώρου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών.
Η πολιτική κηδεία πραγματοποιείται παρουσία της οικογένειάς της και ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά της κατά τη διάρκεια της ζωής και της δημόσιας δράσης της. Τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν οι γιοι της, Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου.
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή στο Φάληρο, στην οικία του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Μετά την είδηση του θανάτου της, πολιτικοί και αξιωματούχοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην πρωθυπουργό για την απώλεια της μητέρας του.
Η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, με ενεργή παρουσία στο ελληνικό γυναικείο κίνημα. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και ανέπτυξε δράση για την ισότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου, ενώ ο γάμος τους διήρκεσε 38 χρόνια.
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Με ένα θερμό χειροκρότημα η έξοδος της σορού της Μαργαρίτας Παπανδρέου
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Ο επικήδειος της εγγονής της Μαργαρίτας Παπανδρέου
«Αγαπημένη μου γιαγιά, our yiayia,
Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια δυνατή γυναίκα που αγωνίστηκε για την ειρήνη μεταξύ των λαών και για τα δικαιώματα των γυναικών. Ένας αγώνας που παραμένει σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ. Εκείνη που μου έλεγε πως εμείς οι γυναίκες πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε, να μη σαμποτάρουμε η μία την άλλη.
Για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη
Με ρωτούσες για τη δουλειά μου και αν είμαι ευτυχισμένη. Δεν ήσουν η κλασική γιαγιά. Ήσουν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελισσόμαστε. Και πάνω απ’ όλα, να χορεύουμε.
Η αγαπημένη σου γιορτή ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών.
Χαιρόσουν να μας έχεις όλους μαζί. Θυμάμαι τα μεγάλα τραπέζια, που κρατούσαν ώρες, με συζητήσεις για την πολιτική και τις κοινωνικές αδικίες, αλλά και με χιούμορ και γέλια. Και στο τέλος, χορός.
Αγαπούσες τη θάλασσα όσο τίποτα. Ελπίζω εκεί που πας να κολυμπάς, να την αγναντεύεις, να διαβάζεις και να γράφεις. Να ακούς τους αγαπημένους σου Elvis και Frank Sinatra, αλλά και την Billie Holiday — μια γυναίκα που, μέσα από τη φωνή της, τολμούσε να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά ήθελε τις γυναίκες σιωπηλές.
Κι εγώ θα ακούω το «I’ll Be Seeing You» και θα σε θυμάμαι.
Σαν μια υπόσχεση πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες.
Σ’ αγαπώ».
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Ο επικήδειος από τον εγγονό της Μαργαρίτης Παπανδρέου, Κωστής Κατσανέβας
«Είμαστε πολύ παραπάνω απο υπερήφανοι που είμαστε κομμάτι από αυτή την υπέροχη γυναίκα»
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Απών από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης
Απών από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με συνεργάτες του, βρίσκεται εκτός Αθηνών για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου την Παρασκευή, για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.
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Το πορτρέτο της Μαργαρίτας Παπανδρέου
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Ο επικήδειος της Άννας Διαμαντοπούλου: «Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι»
«Ο αγώνας για την ισότητα θα συνεχιστεί. Είναι μία υπόσχεση. Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδος. Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι θα συνεχίσουμε τους αγώνες», είπε μεταξύ άλλων.
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Ο επικήδειος του Γιώργου Παπανδρέου: «Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι' αυτήν»
«ΕΚ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι αυτήν.
Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια την ισότητα και την ειρήνη.
αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχει κάνει και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη.
Μηνύματα από συμπατριώτες αλλά και από όλη τη Γη, από γυναίκες της Κύπρου, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής που έδωσαν αγώνα για την ειρήνη», είπε ο Γιώργος Παπανδρέου.
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Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα – Ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, τονίζοντας την αγάπη της για την Ελλάδα και τον ενεργό της ρόλο στον δημόσιο βίο. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της στην μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και στην ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.
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Συλλυπητήρια στον Γιώργο Παπανδρέου από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
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Ο Νικήτας Κακλαμάνης
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Μιλένα Αποστολάκη: «Έδωσε φωνή και ελευθερία στις γυναίκες»
Στη συμβολή της εκλιπούσας στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, στη δήλωσή της για τον θάνατό της.
«Αποχαιρετούμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε να είναι η σκιά του σπουδαίου συζύγου της, αλλά πρόσφερε πολλά στις Ελληνίδες. Παρά το γεγονός ότι την έλεγαν “ξένη”, αγωνίστηκε για τις μητέρες και τις γιαγιάδες μας, για όλες τις γυναίκες του τόπου και τους έδωσε φωνή και ελευθερία», δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη.
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Η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο
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Μεταξύ άλλων, στεφάνια έστειλαν οι
- Νικήτας Κακλαμάνης
- Νίκος Ανδρουλάκης
- Χάρης Δούκας
- ΣΥΡΙΖΑ
- Θανάσης Κοντογιώργης υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
- Οικογένεια Θανάση Τσούρα
- Ένωση Γυναικών Ελλάδος
- Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΓΣΕε
- Εκδόσεις Πατάκης
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