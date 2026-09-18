LIVE UPDATE
Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Τα συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου – «Μια γυναίκα δυναμική που άφησε το δικό της αποτύπωμα»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μητσοτάκης ΔΕΘ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στα Social Media.
  • Ο Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε «μια γυναίκα δυναμική, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας».
  • Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, επιλέγοντας ωστόσο να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο με αξιοπρέπεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας.

Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.

Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ