Τα συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου – «Μια γυναίκα δυναμική που άφησε το δικό της αποτύπωμα»

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Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας.

Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.

Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».