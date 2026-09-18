Χρυσοχοΐδης για Παύλο Φύσσα: «Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας»

Στην επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, στην Νέα Κίο Αργολίδας, στην τελετή εγκαινίων του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Νέας Κίου, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής βίας και της υποκίνησης του μίσους.

«Σήμερα, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα πριν από δεκατρία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης και διερωτήθηκε εάν όσοι «επαγγέλλονταν και ασκούσαν βία για κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την κρίση κέρδισαν κάτι». Όπως σημείωσε, «πολλοί από αυτούς πήγαν φυλακή. Πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Δυο παιδιά στο Νέο Ηράκλειο Αττικής δολοφονήθηκαν. Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε. Και πολλοί άλλοι», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Αλήθεια, η βία μπορεί να αποτελεί εργαλείο για τη δημοκρατία, για την κοινωνική συμβίωση, το κοινωνικό συμβόλαιο;», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Και ξανάρχονται πάλι κάποιοι ίδιοι, βλέπω, να επικαλεστούν πάλι τη βία. Αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν έξω προβάλλοντας το φασισμό, το ρατσισμό και ό,τι καλλιεργεί το μίσος, αλλά το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμιά περίπτωση στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας και όλων των λαών, εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο υπουργός.

«Δεν τα θέλουμε αυτά. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Τα βλέπουμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης που ξαναεμφανίζονται όλα τα φαινόμενα της βίας. Είδατε πού κατέληξαν ιστορικά. Σε αιματοχυσίες, σε απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοϊδης.