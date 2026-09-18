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Χρυσοχοΐδης για Παύλο Φύσσα: «Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην 13η επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Κίο Αργολίδας, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής βίας και της υποκίνησης του μίσους. Υπογράμμισε ότι η βία δεν αποτελεί εργαλείο για τη δημοκρατία ή την κοινωνική συμβίωση και προειδοποίησε για την επανεμφάνιση φαινομένων φασισμού και ρατσισμού, τονίζοντας τις καταστροφικές ιστορικές τους συνέπειες.

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Χρυσοχοΐδης/Αργολίδα/εγκαίνια
Πηγή: Αργολικές Ειδήσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής βίας και της υποκίνησης του μίσους.
  • Ο κ. Χρυσοχοΐδης διερωτήθηκε εάν όσοι «επαγγέλλονταν και ασκούσαν βία για κάποια χρόνια» κέρδισαν κάτι, σημειώνοντας ότι «πολλοί από αυτούς πήγαν φυλακή. … Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε».
  • «Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμιά περίπτωση στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας και όλων των λαών, εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας: «Δεν τα θέλουμε αυτά. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας».

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Στην επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, στην Νέα Κίο Αργολίδας, στην τελετή εγκαινίων του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Νέας Κίου, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής βίας και της υποκίνησης του μίσους.

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«Σήμερα, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα πριν από δεκατρία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης και διερωτήθηκε εάν όσοι «επαγγέλλονταν και ασκούσαν βία για κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την κρίση κέρδισαν κάτι». Όπως σημείωσε, «πολλοί από αυτούς πήγαν φυλακή. Πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Δυο παιδιά στο Νέο Ηράκλειο Αττικής δολοφονήθηκαν. Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε. Και πολλοί άλλοι», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Αλήθεια, η βία μπορεί να αποτελεί εργαλείο για τη δημοκρατία, για την κοινωνική συμβίωση, το κοινωνικό συμβόλαιο;», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Και ξανάρχονται πάλι κάποιοι ίδιοι, βλέπω, να επικαλεστούν πάλι τη βία. Αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν έξω προβάλλοντας το φασισμό, το ρατσισμό και ό,τι καλλιεργεί το μίσος, αλλά το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμιά περίπτωση στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας και όλων των λαών, εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο υπουργός.

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«Δεν τα θέλουμε αυτά. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Τα βλέπουμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης που ξαναεμφανίζονται όλα τα φαινόμενα της βίας. Είδατε πού κατέληξαν ιστορικά. Σε αιματοχυσίες, σε απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

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