Γκιουλέρ για S-400: «Είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για πόλεμο»

Έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή είναι τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που η Τουρκία προμηθεύτηκε από τη Ρωσία, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.

Όπως μεταδίδει η Hurriyet, με ερώτημά του προς τον ΥΠΑΜ, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, ζήτησε να πληροφορηθεί εάν τα συστήματα S-400 έχουν ενσωματωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στο σύστημα αεράμυνας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, o Γιασάρ Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα οπλικά συστήματα και τις αμυντικές δυνατότητες που προμηθεύονται τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες πηγές, ενώ λαμβάνουν όλα τα μέτρα, προκειμένου να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή.

Αναλυτικά η απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας:

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο, και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Οι δυνατότητες αυτές σχεδιάζονται με τους υπάρχοντες πόρους, ενώ παράλληλα ενισχύονται από τα ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας. Το υπουργείο πραγματοποιεί τις απαραίτητες αξιολογήσεις σύμφωνα με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Οταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, το κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως από τις επίσημες Αρχές».