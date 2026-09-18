Ελασσόνα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 11:30.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026