Ελασσόνα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με πεζοπόρες ομάδες και οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας, με το περιστατικό να αναφέρεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

 


 

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