Ελασσόνα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026



