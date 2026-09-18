ΠΑΣΟΚ: «Ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του ΙΧ κόμματος Τσίπρα»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στρέφει τα βέλη του κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή δηλώσεις του Γιώργου Ιωακειμίδη, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του «ΙΧ κόμματος Τσίπρα». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος του κόμματος είναι η αύξηση των ποσοστών του και όχι η διακυβέρνηση της χώρας, χαρακτηρίζοντας τον κ. Τσίπρα «χρυσό χορηγό» της Νέας Δημοκρατίας.

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Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στρέφει τα βέλη του κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), σημειώνοντας ότι ο τομεάρχης της, Γιώργος Ιωακειμίδης, «αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του ΙΧ κόμματος του κ. Τσίπρα».
  • Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ιωακειμίδης δήλωσε ότι πρωταρχικός τους στόχος είναι «να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους» και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα.
  • Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε «χρυσός χορηγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτόν τον τίτλο ούτε το 2027.

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Τα βέλη του κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στρέφει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Ιωακειμίδη, σημειώνοντας ότι «αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του ΙΧ κόμματος του κ. Τσίπρα».

«Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ, το στέλεχος της ΕΛΑΣ και τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιώργος Ιωακειμίδης, αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του ΙΧ κόμματος του κ. Τσίπρα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει: «όπως δήλωσε, πρωταρχικός τους στόχος είναι “να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους” και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, «ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε “χρυσός χορηγός” του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτόν τον τίτλο ούτε το 2027».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να επιλέξει την παράταξη που έχει το σχέδιο, τα στελέχη και το όραμα για να γυρίσει σελίδα η χώρα. Να βάλει τέλος σε μία διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, αναξιοκρατία, χαμένες ευκαιρίες για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών και αδιέξοδα για μια σειρά από κοινωνικές ομάδες».

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