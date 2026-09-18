Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η γυναίκα που έζησε περισσότερο από «έναν αιώνα ιστορίας» – Σπάνιες φωτογραφίες

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου η οποία πέθανε σήμερα Παρασκευή (18/9) σε ηλικία 103 ετών, έζησε περισσότερο από «έναν αιώνα Ιστορίας».

Είδε από κοντά τεράστιες αλλαγές: από την Αμερική του Μεσοπολέμου και τα πανεπιστήμια της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι την Ελλάδα της δεκαετίας του 1960, τη δικτατορία, τη Μεταπολίτευση και την πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ.

Η ζωή της, ωστόσο, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ιδιότητα της «συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου».

Υπήρξε μητέρα τεσσάρων παιδιών, συγγραφέας, ακτιβίστρια και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό γυναικείο κίνημα.

Ο γάμος της με τον Ανδρέα υπήρξε αναμφίβολα το πιο αναγνωρίσιμο κεφάλαιο της ζωής της, ένας γάμος που ξεκίνησε ως μια ιστορία αγάπης δύο ανθρώπων στην Αμερική και κατέληξε να γίνει κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Αλλά η δική της διαδρομή είχε και μια δεύτερη, εξίσου σημαντική πλευρά: την προσπάθειά της να αποκτήσει φωνή και δημόσια παρουσία πέρα από τη σκιά ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Με τον θάνατό της, κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο μιας οικογένειας που συνδέθηκε όσο λίγες με την πολιτική ιστορία της χώρας.

Οι σπάνιες φωτογραφίες της Μαργαρίτας Παπανδρέου