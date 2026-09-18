Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η γυναίκα που έζησε περισσότερο από «έναν αιώνα ιστορίας» – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε σε ηλικία 103 ετών, έχοντας ζήσει έναν αιώνα ιστορίας και τεράστιες αλλαγές, από την Αμερική του Μεσοπολέμου μέχρι την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Η ζωή της επεκτάθηκε πέρα από την ιδιότητα της συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς υπήρξε μητέρα, συγγραφέας, ακτιβίστρια και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό γυναικείο κίνημα.

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Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 1951 / ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 103 ετών, έζησε περισσότερο από «έναν αιώνα Ιστορίας».
  • Η ζωή της δεν περιορίστηκε στην ιδιότητα της «συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου», καθώς υπήρξε μητέρα, συγγραφέας, ακτιβίστρια και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό γυναικείο κίνημα.
  • Προσπάθησε να αποκτήσει φωνή και δημόσια παρουσία πέρα από τη σκιά ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς, κλείνοντας με τον θάνατό της ένα ακόμη κεφάλαιο μιας οικογένειας άρρηκτα συνδεδεμένης με την πολιτική ιστορία της χώρας.

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου η οποία πέθανε σήμερα Παρασκευή (18/9) σε ηλικία 103 ετών, έζησε περισσότερο από «έναν αιώνα Ιστορίας».

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Είδε από κοντά τεράστιες αλλαγές: από την Αμερική του Μεσοπολέμου και τα πανεπιστήμια της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι την Ελλάδα της δεκαετίας του 1960, τη δικτατορία, τη Μεταπολίτευση και την πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ.

Η ζωή της, ωστόσο, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ιδιότητα της «συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου».

Υπήρξε μητέρα τεσσάρων παιδιών, συγγραφέας, ακτιβίστρια και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό γυναικείο κίνημα.

Ο γάμος της με τον Ανδρέα υπήρξε αναμφίβολα το πιο αναγνωρίσιμο κεφάλαιο της ζωής της, ένας γάμος που ξεκίνησε ως μια ιστορία αγάπης δύο ανθρώπων στην Αμερική και κατέληξε να γίνει κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Αλλά η δική της διαδρομή είχε και μια δεύτερη, εξίσου σημαντική πλευρά: την προσπάθειά της να αποκτήσει φωνή και δημόσια παρουσία πέρα από τη σκιά ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Με τον θάνατό της, κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο μιας οικογένειας που συνδέθηκε όσο λίγες με την πολιτική ιστορία της χώρας.

Οι σπάνιες φωτογραφίες της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Μαργαρίτα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον γιο της Γιωργο /ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίμνη “Pyramid” στη Νεβάδα, 1951/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίμνη “Pyramid” στη Νεβάδα, 1951/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίμνη “Pyramid” στη Νεβάδα, 1951/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια χειμερινού περιπάτου, 1952/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον πρωτότοκο γιο τους, Γιώργο, 1952
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον πρωτότοκο γιο τους, Γιώργο, 1952 /ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 1956
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 1956 /ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια βόλτας με φίλους
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια βόλτας με φίλους//ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με φιλικό ζευγάρι, 1960
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με φιλικό ζευγάρι, 1960/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 1961
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 1961 /ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Γεώργιος Παπανδρέου με τους αρτιαφιχθέντές απο τις ΗΠΑ Ανδρέα και Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ο Γεώργιος Παπανδρέου με τους αρτιαφιχθέντές απο τις ΗΠΑ Ανδρέα και Μαργαρίτα Παπανδρέου/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδίας στο Ηράκλειο Κρήτης, 1964
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδίας στο Ηράκλειο Κρήτης, 1964 /ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 09/1968
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 09/1968/ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού, διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και μέλη του Π.Α.Κ. διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973 / ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 22/02/1979
Ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 22/02/1979 / ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τα παιδιά της Γιώργο και Σοφία και τον Γιώργο Λεονταρίτη στο αεροδρόμιο, 1968
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τα παιδιά της Γιώργο και Σοφία και τον Γιώργο Λεονταρίτη στο αεροδρόμιο, 1968 / ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου

 

 

 

 

 

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