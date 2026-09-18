LIVE – Η παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με ΑΙ – Πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο

Παρακολουθήστε απευθείας από το Υπουργείο Υγείας την έκτακτη συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με Τεχνητή Νοημοσύνη ΑΙ.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν η Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Ματίνα Παγώνη και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης.

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Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό εργαλείο

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για ελέγχους σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Το Medwatch, που θα στηρίζεται στην ΑΙ, ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί ώστε να «σκανάρει» τα social media για να εντοπιστούν τυχόν απάτες.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης, πρόκειται για ένα νέο εργαλείο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή αρχικά στους γιατρούς της Αθήνας μέσω του ψηφιακού μητρώου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει την αδειοδότηση ενός ιατρείου σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά κυρίως θα εντοπίζει τυχόν παράνομες διαφημίσεις. Η εφαρμογή του εργαλείου τις επόμενες 10 ημέρες θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

«Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» τόνισε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200».

«Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Το νέο app

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής που θα επιτρέπει στους ασθενείς να ενημερώνονται άμεσα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε ιατρείου. Παρότι το τεχνικό σκέλος είναι έτοιμο, η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου έναν μήνα, μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, όπως διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, το MedWatch έχει ήδη συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τα ιατρεία που είναι εγγεγραμμένα στον ΙΣΑ. Το σύστημα καταγράφει τις υπηρεσίες που διαφημίζουν οι γιατροί στις δημόσιες αναρτήσεις ή ανακοινώσεις τους και τις διασταυρώνει με τις επίσημες άδειες λειτουργίας τους. Αν διαπιστωθεί κάποια αναντιστοιχία, θα παρεμβαίνουν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές για τον σχετικό έλεγχο.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε τη σύσταση ειδικής επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική. Το συγκεκριμένο όργανο θα αξιολογήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και θα υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας για , την εφαρμογή και την αυστηρότερη εποπτεία των σχετικών ιατρικών πρακτικών.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αξιοποιούν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας για τον εντοπισμό πιθανών παρατυπιών. Ο Υπουργός τόνισε πως κάθε νόμιμη ιατρική πράξη συνταγογραφείται και καταγράφεται υποχρεωτικά στο MyHealth App. Συνεπώς, εάν οι ασθενείς διαπιστώνουν ότι κάποια εξέταση ή θεραπεία που πραγματοποίησαν δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή, θα πρέπει να ρωτούν και να ζητούν εξηγήσεις από τους γιατρούς που επισκέπτονται.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας δεν καταργήθηκε ποτέ, αλλά οι αρμοδιότητές του εντάχθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, είπε πως οι συζητήσεις εντός της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ειδικού (ad hoc) ελεγκτικού μηχανισμού εντός του Υπουργείου είχαν ξεκινήσει πριν από την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία αυτή πλέον επιταχύνεται, με την οριστική πρόταση για τη νέα δομή να αναμένεται σύντομα.