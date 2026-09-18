Κομισιόν: Νέα χρηματοδότηση 3,3 δισ. ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας

Η Κομισιόν εκταμιεύει 3,3 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για αμυντικές προμήθειες, ενισχύοντας την άμυνα της χώρας απέναντι στη ρωσική επίθεση. Αυτή είναι η τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει καταβάλει σχεδόν 15 δισ. ευρώ εντός του 2026.

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Κομισιόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κομισιόν εκταμιεύει 3,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για αμυντικές προμήθειες, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας.
  • Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια drones και πυραύλων, ενισχύοντας την άμυνα της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση.
  • Με τη νέα εκταμίευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει καταβάλει σχεδόν 15 δισ. ευρώ στην Ουκρανία εντός του 2026. Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει ένα νέο κοινό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

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Η Κομισιόν εκταμιεύει σήμερα 3,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για αμυντικές προμήθειες, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια drones και πυραύλων με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση.

Πρόκειται για την τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου. Με τη νέα εκταμίευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει καταβάλει σχεδόν 15 δισ. ευρώ στην Ουκρανία εντός του 2026. Το δάνειο προβλέπει 30 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη και 60 δισ. ευρώ για την άμυνα την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει ένα νέο κοινό πρόγραμμα με την Ουκρανία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

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