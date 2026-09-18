Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Η εμπλοκή 16χρονου και οι 8 συλλήψεις

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Στη σύλληψη οκτώ μελών εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 16 έως 28 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας «φρένο» στη δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο Έλληνες και έξι αλλοδαποί.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία νεαρή γυναίκα, που είχε μόλις προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης.

Ο ρόλος του 16χρονου και τα ευρήματα στην Πυλαία

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης ξεκίνησε στην περιοχή της Πυλαίας, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι 28χρονου συλληφθέντος.

Στην κατοχή του ανηλίκου βρέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης (2.060 γραμμάρια) και 104 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ετοιμαζόταν να παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τις κατοικίες τους ως αποθήκες και διακινούσαν τις ουσίες σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Πάνω από 550 συσκευασίες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 2,5 κιλών

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη συσκευασία των ναρκωτικών

Δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Επτά κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.