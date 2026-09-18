Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκι 4 ετών περιπλανιόταν μόνο του στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιπλανάται μόνο του το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στην οδό Ρωξάνης. Η 29χρονη μητέρα του συνελήφθη κατόπιν ερευνών της Άμεσης Δράσης και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

παρενόχληση, ανήλικη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιπλανάται μόνο του, χωρίς επίβλεψη ενήλικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Περαστικοί ενημέρωσαν τις αρχές, με αποτέλεσμα η Άμεση Δράση να εντοπίσει την 29χρονη μητέρα στην περιοχή.
  • Η 29χρονη μητέρα συνελήφθη και της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο εντοπίστηκε να περιπλανάται μόνο του, το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9), έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί βρισκόταν μόνο του, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, στην οδό Ρωξάνης, στο κέντρο της πόλης. Περαστικοί είδαν το κοριτσάκι και ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα η Άμεση Δράση να εντοπίσει την 29χρονη μητέρα, ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν στην περιοχή.

Η 29χρονη μητέρα συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ