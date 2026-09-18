Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκι 4 ετών περιπλανιόταν μόνο του στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα

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Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο εντοπίστηκε να περιπλανάται μόνο του, το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9), έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί βρισκόταν μόνο του, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, στην οδό Ρωξάνης, στο κέντρο της πόλης. Περαστικοί είδαν το κοριτσάκι και ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα η Άμεση Δράση να εντοπίσει την 29χρονη μητέρα, ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν στην περιοχή.

Η 29χρονη μητέρα συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.