Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας – Στηριζόταν σε μπαστούνι – ΦΩΤΟ

Η Ρούλα Πισπιρίγκου οδηγήθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά στον θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας. Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε με βοηθητικό μπαστούνι, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της συνεδρίασης λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αρχικά επί του αιτήματος αναβολής και στη συνέχεια για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της.

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Ρούλα Πισπιρίγκου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά στον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας. Κατά την έξοδό της από το όχημα μεταγωγών, κρατούσε βοηθητικό μπαστούνι.
  • Η συνήγορός της είχε κάνει γνωστό ότι η κατηγορούμενη έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει επηρεάσει την κινητικότητά της και την έχει οδηγήσει σε ακινησία.
  • Παρά την παρουσία της στο δικαστήριο, έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής για τη σημερινή συνεδρίαση. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καλείται να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, μετά την πρωτόδικη απόφαση που την είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη.

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Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9) η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά στον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

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Η κατηγορούμενη έφτασε από τις φυλακές στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Κατά την έξοδό της από το όχημα μεταγωγών, η Ρούλα Πισπιρίγκου κρατούσε βοηθητικό μπαστούνι και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δικαστήριο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια όσων είχε αναφέρει η δικηγόρος της πριν από μερικούς μήνες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

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Ρούλα Πισπιρίγκου

Τα προβλήματα υγείας και το αίτημα αναβολής

Η συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε κάνει γνωστό ότι η κατηγορούμενη έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

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Όπως είχε αναφέρει, η κατάσταση αυτή την έχει οδηγήσει σε ακινησία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας.

Παρά την παρουσία της στο δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποβληθεί και για τη σημερινή συνεδρίαση αίτημα αναβολής.

Το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.

Ρούλα Πισπιρίγκου

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Η υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του Εφετείου αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος της κόρης της.

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.

Ρούλα Πισπιρίγκου

Πλέον, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καλείται να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει αρχικά και επί του αιτήματος αναβολής που έχει υποβληθεί για τη σημερινή συνεδρίαση.

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