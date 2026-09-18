Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας – Στηριζόταν σε μπαστούνι – ΦΩΤΟ

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Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9) η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά στον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη έφτασε από τις φυλακές στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Κατά την έξοδό της από το όχημα μεταγωγών, η Ρούλα Πισπιρίγκου κρατούσε βοηθητικό μπαστούνι και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δικαστήριο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια όσων είχε αναφέρει η δικηγόρος της πριν από μερικούς μήνες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Τα προβλήματα υγείας και το αίτημα αναβολής

Η συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε κάνει γνωστό ότι η κατηγορούμενη έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

Όπως είχε αναφέρει, η κατάσταση αυτή την έχει οδηγήσει σε ακινησία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας.

Παρά την παρουσία της στο δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποβληθεί και για τη σημερινή συνεδρίαση αίτημα αναβολής.

Το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Η υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του Εφετείου αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος της κόρης της.

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.

Πλέον, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καλείται να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει αρχικά και επί του αιτήματος αναβολής που έχει υποβληθεί για τη σημερινή συνεδρίαση.