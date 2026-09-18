Φρίκη από υπόθεση αιμομιξίας στη Φλόριντα: 46χρονη είχε ερωτική σχέση με τον γιο της – Κατέγραφαν και σε βίντεο τις συναντήσεις τους

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Μια ανατριχιαστική υπόθεση αιμομιξίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, προκαλώντας αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι η 46χρονη Christina Clemens και ο 22χρονος γιος της, Shane Williams, οι οποίοι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, έπειτα από την συγκλονιστική αποκάλυψη, ότι διατηρούσαν παράνομη σεξουαλική σχέση επί σειρά ετών.

Η καταγγελία που αποκάλυψε το μυστικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν η 46χρονη κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει τον γιο της για ξυλοδαρμό και σεξουαλική επίθεση. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 22χρονο, όμως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εκείνος προέβη σε αποκαλύψεις που άφησαν άναυδες τις Αρχές.

«Όταν τον συλλάβαμε επειδή χτύπησε τη μητέρα του, εκείνος αντέδρασε και μας είπε ανοιχτά ότι διατηρεί σεξουαλική σχέση μαζί της από τότε που έκλεισε τα 18 του χρόνια», δήλωσε ο Σερίφης της κομητείας Polk, Grady Judd.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανέκριναν τη μητέρα, η οποία επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του γιου της χωρίς καμία συστολή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε έρθει σε επαφή μόνο περίπου 100 φορές. Δεν τραύλισα, αυτό συνέβη».

Άγνοια δηλώνει ο σύζυγος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο Shane Williams δεν είχε μεγαλώσει με τη βιολογική του μητέρα, αλλά επανασυνδέθηκε μαζί της, όταν ενηλικιώθηκε.

Η 46χρονη ζούσε με τον σύζυγό της, ο οποίος δήλωσε στους ερευνητές πλήρη άγνοια για τη δράση της γυναίκας του, υποστηρίζοντας ότι θεωρούσε τον γάμο τους ευτυχισμένο. Παραδέχθηκε πάντως ότι κατά καιρούς είχε υποψίες, καθώς έβλεπε τη μητέρα και τον γιο να μπαίνουν μαζί στο κυρίως υπνοδωμάτιο και να κλειδώνουν την πόρτα.

Βιντεοσκοπούσαν τις συναντήσεις τους

Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς τη σχέση τους, ενώ αποκαλύπτεται ότι ο 22χρονος ισχυρίστηκε πως χρησιμοποιούσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κατέγραφαν τις ερωτικές τους συνευρέσεις με κάμερες μέσα στο σπίτι.

«Τι άλλο μπορείς να πεις; Είναι αηδιαστικό και φυσικά παράνομο», σχολίασε ο Σερίφης Judd.

Στην Christina Clemens απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αιμομιξία, ενδοοικογενειακή βία και μοιχεία, ενώ η υπόθεση οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη.