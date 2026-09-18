Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Β. Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες, ενώ υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και μεταφορικών επιβαρύνσεων.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων»

Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλίδες ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επενδυτές πιστώνουν στην Ελλάδα τη δημοσιονομική της πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλαδή από τέσσερις χώρες της G7.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της διαφορετικής εικόνας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η χώρα δημιουργεί δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους, ενώ ταυτόχρονα έχει τα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

Τασούλας: «Βαριά η καλογερική» για τις κυβερνήσεις

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε.

Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τους πολίτες στην κρίσιμη συγκυρία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, ειδικά κατά την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου.