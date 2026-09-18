Αυστραλία: Νεκρός άνδρας από επίθεση καρχαρία – «Τον κατασπάραξε, τον πέταξε σαν ψάρι»

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Τραγωδία σε δημοφιλή παραλία της Αυστραλίας, όπου κολυμβητής δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν σε περιστατικό που σχετιζόταν με καρχαρία στα ανοικτά της παραλίας Σορέντο, στην Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, περίπου στις 10.30 π.μ. (05.30 ώρα Ελλάδας).

«Αναφέρθηκε ότι κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά της ακτής», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, όπου επισημαίνεται πως οι αρχές άρχισαν εκτεταμένη έρευνα από αέρος και διά θαλάσσης, αλλά ο κολυμβητής έχασε τη ζωή του εξαιτίας της επίθεσης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την επίθεση

Ο κολυμβητής δέχθηκε επίθεση σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την παραλία, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα. Νοσηλεύτρια που ήταν μπροστά στο περιστατικό δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι είδε τον καρχαρία να έχει «κατασπαράξει» τον άνδρα και τον «πετά πέρα-δώθε σαν ψάρι». Άλλη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο ABC ότι είδε αίμα στο νερό μετά την επίθεση.

Η παραλία Σορέντο είναι ένα δημοφιλές σημείο για κολύμπι και απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Περθ. Το τοπικό συμβούλιο δήλωσε ότι μετά την επίθεση έκλεισε για τους λουόμενους όλες τις παραλίες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του.

Το νέο αυτό περιστατικό συνέβη μερικές ημέρες μετά την επίθεση σε 56χρονο σέρφερ στην παραλία Γκλένφιλντ, σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων βορείως του Περθ. Ο άνδρας φέρεται να έχασε το πόδι του στην επίθεση.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του έτους, η Αυστραλία έχει καταγράψει τέσσερις θανάσιμες επιθέσεις καρχαρία, δύο εκ των οποίων στα ανοικτά των δυτικών παραλίων της.