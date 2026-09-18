Νίκος Παππάς: «Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια»

Με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, προέβη σε παρέμβαση, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημοσιονομική διαχείριση και την τακτική των επιδοτήσεων.
«Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια».
Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει.
Και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί.
Η προπαγάνδα του «ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δισ. ευρώ» κατέρρευσε.
Το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται, όπως και πέρυσι, στα 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο.
Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμμεσων φόρων.
Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι αναγκαίες και απολύτως εφικτές», είπε αναλυτικά.