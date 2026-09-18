Νίκος Παππάς: «Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια»

Ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρενέβη με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημοσιονομική διαχείριση και την τακτική των επιδοτήσεων. Κατήγγειλε ότι, παρά το πρωτογενές πλεόνασμα των 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την ακρίβεια αντί να μειώσει τους έμμεσους φόρους.

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Νίκος Παππάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, προέβη σε παρέμβαση θέτοντας στο επίκεντρο τη δημοσιονομική διαχείριση και την τακτική των επιδοτήσεων.
  • Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά επιμένει απλά να επιδοτεί την ακρίβεια αντί να μειώσει τους έμμεσους φόρους.
  • Το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται στα 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο, με τον Νίκο Παππά να δηλώνει: «Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια».

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Με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, προέβη σε παρέμβαση, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημοσιονομική διαχείριση και την τακτική των επιδοτήσεων.

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«Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια».

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το «μέρισμα από την υπερφορολόγηση», από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών»

Και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί.

Η προπαγάνδα του «ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δισ. ευρώ» κατέρρευσε.

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Το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται, όπως και πέρυσι, στα 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο.

Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμμεσων φόρων.

Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι αναγκαίες και απολύτως εφικτές», είπε αναλυτικά.

 

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