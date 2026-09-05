ΣΥΡΙΖΑ: «Το «μέρισμα από την υπερφορολόγηση», από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών»

Η αξιωματική αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκεί δριμεία κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια έχει ήδη ακυρώσει τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει πως το πακέτο των 2 δισ. ευρώ είναι ανεπαρκές, καθώς η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες και προτιμά την πρόωρη αποπληρωμή χρέους έναντι της ενίσχυσης εισοδήματος και των κοινωνικών πολιτικών.

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ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναφέροντας ότι «η ακρίβεια έχει «καταπιεί» ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.».
  • Το πακέτο των 2 δισ. ευρώ που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως «κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών», προερχόμενο από «υπερφορολόγηση».
  • Η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατηγορείται ότι αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες, συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη, αποπληρώνοντας πρόωρα φθηνό χρέος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αντέδρασε ασκώντας έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και κάνοντας λόγο για περιορισμένο «μέρισμα ανάπτυξης», την ώρα που, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μειώσεις φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων.

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Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ακρίβεια έχει «καταπιεί» ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει:

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«Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, απαντάμε με μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα»

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει «μέρισμα ανάπτυξης». Η πραγματικότητα είναι διαφορετική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως εξηγεί:

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«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το «μέρισμα από την υπερφορολόγηση», από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών».

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ.:

 Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον «χώρο».

 Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.

 Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.

 Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.».

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