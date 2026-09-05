Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης: Τι κερδίζουν μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, οικογένειες και επιχειρήσεις

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Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που, όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε 7 δεσμεύσεις για την τρίτη τετραετία και μίλησε για τα 10 άλματα ως το 2031.

Ποιοι κερδίζουν και τι

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%. Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία). Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους και 105.000 Euro μισθοδοσία. Κέρδος 2.534 Euro/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα) (Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028) μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις Euro από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:-1,1 δις Euro δανειοδοτικό-400 εκ. Euro εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026), μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029. Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη πλήρωνε 1.600 Euro, από το 2027 πληρώνει 0 Euro.

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400Euro (+100Euro) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης, διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000 Euro (1.300 Euro με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου). Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414Euro το 2027 και 1.040 Euro το 2028. Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959 Euro καθαρά, θα δει αύξηση 1.055 Euro το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Επίδομα Χριστουγέννων 500 Euro (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

Νέες αυξήσεις μισθών 80 Euro/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου μισθού. Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 Euro θα δει αύξηση 562 Euro καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 Euro το 2028: σύνολο 964Euro.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000 Euro για επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026.

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 Euro, στα 22.204 Euro.

Παραδείγματα:

αγρότης με έσοδα 20.000 Euro πλήρωνε: 1.183Euro – τώρα θα πληρώνει 0 Euro

αγρότης με έσοδα 30.000Euro πλήρωνε: 5.083Euro – τώρα θα πληρώνει 2.183 Euro

Κοινωνική πολιτική – Δημογραφικό

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200 Euro ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000 Euro

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 Euro (από φορολογικό έτος 2027). Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 Euro, στα 25.364 Euro. Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000 Euro εισόδημα πλήρωνε φόρο 620 Euro – θα πληρώνει 0Euro

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000Euro/ανά επιπλέον τέκνο. Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026. Για 4ο παιδί από 3.500 Euro στα 4.500 Euro. Για 5ο παιδί από 3.500 Euro στα 5.500 Euro κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220Euro

Στεγαστικό

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις Euro μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%σταδιακά από 2027 ως 2029. Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς.

«Τα 10 άλματα ως το 2031»

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ – 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2. Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών – Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης – με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4. Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5. Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8. Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9. Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers – Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους – Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών – Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10. Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων 2026-2027

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων που ανακοίνωσε από το Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 Euro/Mwh σε 3,45 Euro/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ» Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).