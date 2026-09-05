Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία πρέπει να δουλεύει για τους πολίτες – Η Ελλάδα έχει κατακτήσει δημοσιονομική σταθερότητα

Την ανάγκη η οικονομική αξιοπιστία της χώρας να μετατραπεί σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, από την 90η ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, του περιπτέρου του GrowthFund, παρουσίασε σειρά έργων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέοντάς τα, με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η ανάπτυξη ως επόμενο βήμα

Στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου του GrowthFund – Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε ότι η ΔΕΘ, δεν αποτελεί μόνο χώρο παρουσίασης όσων έχει επιτύχει η χώρα, αλλά και βήμα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα, έχει κατακτήσει δημοσιονομική σταθερότητα, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και έχει επιστρέψει στον ευρωπαϊκό πυρήνα των εθνικών οικονομιών και των οικονομικών αποφάσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις αυτές δεν αποτελούν το τέλος της διαδρομής,, αλλά τη βάση για το επόμενο βήμα.

«Η αξιοπιστία πρέπει να μετατραπεί σε επενδύσεις, τις επενδύσεις σε παραγωγικότητα, την παραγωγικότητα σε καλύτερα εισοδήματα και την ανάπτυξη σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη», ανέφερε.

Το μήνυμα του GrowthFund

Ο υπουργός συνέδεσε την αποστολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου με το φετινό μήνυμα «Αξία για το Μέλλον». Όπως είπε, η οικονομική επιτυχία δεν θα πρέπει να αξιολογείται μόνο μέσα από τους δημοσιονομικούς και τους ευρύτερους οικονομικούς δείκτες.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, είναι η οικονομία να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα. Παράλληλα, η ανάπτυξη θα πρέπει να φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος σε μια οικονομία, που θα μετρά την επιτυχία της και από την ικανότητά της να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών.

Τα έργα στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάπλαση της ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είπε, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, δημιουργείται μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, ενώ προβλέπονται δύο νέα εκθεσιακά κτήρια, αναβάθμιση του «Ιωάννης Βελλίδης» και περισσότεροι από 1.000 υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

«Δεν αναβαθμίζουμε απλά έναν εκθεσιακό χώρο. Αλλάζουμε ένα ολόκληρο κομμάτι της πόλης, το αποδίδουμε στους κατοίκους της», ανέφερε, συνδέοντας την παρέμβαση με την αλλαγή του δημόσιου χώρου της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην επένδυση ύψους 258 εκατ. ευρώ στο πρώην στρατόπεδο «Γκόνου». Πρόκειται, όπως είπε, για τη δημιουργία μεγάλου εμπορευματικού κέντρου, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για τον σχεδιασμό μετατροπής του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού σε πολυλειτουργικό κόμβο, που θα συνδέει μεταφορές, εμπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο. Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με την ομιλία, αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, με μεικτό μοντέλο παραχώρησης ΣΔΙΤ.

Παρεμβάσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα

Αναφορά έγινε και στο Κυβερνείο, το γνωστό «Παλατάκι», το οποίο, όπως είπε ο υπουργός, επιστρέφει στην πόλη ως χώρος πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Παράλληλα, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, προχωρούν έργα συνολικού ύψους 273 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ThessINTEC, η αναβάθμιση νοσοκομείων, δημόσιων κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και συνοριακών σταθμών.

Ο κ. Πιερρακάκης, υποστήριξε ότι οι αριθμοί έχουν σημασία, αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που αποτυπώνουν στην οικονομία και στην κοινωνία. «Είναι ο χάρτης ανάπτυξης της Ελλάδας και αυτός ο χάρτης αλλάζει καθημερινά», είπε.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο υπουργός έδωσε έμφαση, στην ανάγκη να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες, εκτός Αττικής. Όπως ανέφερε, σήμερα υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία, όπως εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, ιδιωτικά κεφάλαια, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ωστόσο, επεσήμανε, ότι οι πόροι από μόνοι τους δεν αρκούν. Απαιτούνται θεσμοί που μπορούν να σχεδιάζουν, να κινητοποιούν κεφάλαια και να υλοποιούν τα έργα. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι ένα αναξιοποίητο ακίνητο να αποκτά νέα ζωή και ένα σχέδιο να μετατρέπεται σε επένδυση.

«Να παίρνουν μια επένδυση και να τη μετατρέπουν σε δουλειές, σε εισόδημα, σε ανάπτυξη. Αυτός είναι ο ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και αυτό σημαίνει και στην πράξη αξία για το μέλλον», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Πιερρακάκης, τόνισε ότι η δημόσια περιουσία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως περιουσία του Δημοσίου, αλλά ως περιουσία των πολιτών. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να προσελκύει επενδύσεις, να βελτιώνει υποδομές, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να επιστρέφει αξία στην κοινωνία.

«Το μέλλον δεν είναι κάτι το οποίο απλώς περιμένουμε, είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε και επενδύουμε σήμερα», κατέληξε.