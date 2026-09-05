Μαραθώνας: Την Δευτέρα η δίκη του εγγονού και της κόρης της ηλικιωμένης – Τα οστά της βρέθηκαν σε αποθήκη

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος, στην υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή στον Μαραθώνα.

Όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, σύμφωνα με την κατηγορία, η σορός της 90χρονης, είχε θαφτεί και τα οστά της εντοπίστηκαν στην αποθήκη του οικογενειακού σπιτιού. Η 68χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι προχώρησε στην ταφή, υποστηρίζοντας ότι το έκανε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της. Από την πλευρά του, ο γιος της, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη αυτή.

Αναμένεται η εξέταση των οστών

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η εξέταση των οστών από ειδικό δικαστικό ανθρωπολόγο. Μέσω της εργαστηριακής διερεύνησης αναμένεται να προσδιοριστούν στοιχεία για την ηλικία της γυναίκας, αλλά κυρίως ο χρόνος που επήλθε ο θάνατός της.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν και στην περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, να προκύψει και κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται για πόσο χρονικό διάστημα φέρεται να καταβαλλόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης μετά τον θάνατό της και ποιο ήταν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε.

Εφόσον το ποσό της φερόμενης απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η σχετική κατηγορία μπορεί να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει σε βαθμό πλημμελήματος.

Μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η 68χρονη και ο γιος της παραμένουν κρατούμενοι.