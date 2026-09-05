Μαραθώνας: Την Δευτέρα η δίκη του εγγονού και της κόρης της ηλικιωμένης – Τα οστά της βρέθηκαν σε αποθήκη

Η δίκη της 68χρονης και του γιου της, κατηγορούμενων για «εξαφάνιση νεκρού» στον Μαραθώνα, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα. Η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε την ταφή της 90χρονης μητέρας της για την είσπραξη της σύνταξης, ενώ ο γιος της αρνείται τη συμμετοχή του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης των οστών, τα οποία θα καθορίσουν περαιτέρω την ποινική αξιολόγηση και το ενδεχόμενο κατηγορίας για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μαραθώνας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού».
  • Η 68χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί, ότι προχώρησε στην ταφή για να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της, ενώ ο γιος της αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή.
  • Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η εξέταση των οστών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκύψει και κατηγορία για απάτη, σε βάρος του Δημοσίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος, στην υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή στον Μαραθώνα. 

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξή της γιατί δεν είχα δουλειά» υποστηρίζει η 68χρονη – Τι είπε για τον θάνατο της μητέρας της – ΒΙΝΤΕΟ

Όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, σύμφωνα με την κατηγορία, η σορός της 90χρονης, είχε θαφτεί και τα οστά της εντοπίστηκαν στην αποθήκη του οικογενειακού σπιτιού. Η 68χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι προχώρησε στην ταφή, υποστηρίζοντας ότι το έκανε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της. Από την πλευρά του, ο γιος της, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη αυτή.

Αναμένεται η εξέταση των οστών

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η εξέταση των οστών από ειδικό δικαστικό ανθρωπολόγο. Μέσω της εργαστηριακής διερεύνησης αναμένεται να προσδιοριστούν στοιχεία για την ηλικία της γυναίκας, αλλά κυρίως ο χρόνος που επήλθε ο θάνατός της.

Μαραθώνας: Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης – Βρέθηκαν οστά τυλιγμένα σε σεντόνι σε αποθήκη του σπιτιού

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν και στην περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, να προκύψει και κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται για πόσο χρονικό διάστημα φέρεται να καταβαλλόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης μετά τον θάνατό της και ποιο ήταν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε.

Μαραθώνας: Εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης σε αποθήκη του σπιτιού – Ήταν τυλιγμένα σε σεντόνι

Εφόσον το ποσό της φερόμενης απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η σχετική κατηγορία μπορεί να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει σε βαθμό πλημμελήματος.

Μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η 68χρονη και ο γιος της παραμένουν κρατούμενοι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ