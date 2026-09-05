Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Κλειστός ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας μετά τη φωτιά – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, πριν από περίπου μία ώρα στην Τανάγρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Σημειώνεται ότι το Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.