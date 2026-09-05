Έπεσε Phantom στην Τανάγρα – Σοβαρό ατύχημα στο Athens Flying Week

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τανάγρα. Αεροσκάφος τύπου Phantom που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week κατέπεσε υπό άγνωστες συνθήκες. Το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο αεροσκάφος, με σειριακό αριθμό 504, είχε κάνει και την Παρασκευή διελεύσεις στην επίδειξη και λειτούργησε άψογα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Phantom απογειώθηκε και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, δεν πήρε ύψος προκειμένου να εκτελέσει την επίδειξη, όπως είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Πήρε κλίση και συνετρίβη στο έδαφος.

Δεν υπάρχει οπτική επαφή με αλεξίπτωτα, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν δει τους χειριστές να κάνουν χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος.

Μαύροι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Σημειώνεται ότι η επίδειξη των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν από την πτώση.

Δείτε το βίντεο του MEGA: