Φωτιά στην Κύμη: Αναμένονται ενισχύσεις από Αλιβέρι και Χαλκίδα

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πυροσβεστική της Εύβοιας καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπος

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.