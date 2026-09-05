Φωτιά στην Κύμη: Αναμένονται ενισχύσεις από Αλιβέρι και Χαλκίδα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Κύμης, και ειδικότερα στον Μισόκαμπο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα

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φωτιά, Χαλκιδική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στην πυροσβεστική της Εύβοιας καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Κύμης.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Μισόκαμπου.
  • Στο σημείο παίρνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ αναμένονται ενισχύσεις από το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πυροσβεστική της Εύβοιας καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπος

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

 

 

 

 

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