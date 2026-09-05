Φωτιά στην Ηλεία – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.