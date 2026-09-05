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Φωτιά στην Ηλεία – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό

Φωτιά στην Ηλεία – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας, κινητοποιώντας άμεσα 23 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.
  • Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και η Περιφέρεια Ηλείας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

 

 

 

 

 

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