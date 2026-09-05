Φωτιά στην Achaia Clauss: «Στεκόμαστε με δέος και επιμονή μπροστά στο δύσκολο έργο που έχουμε» – Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις ζημιές στην Κάβα Δανιηλίδος

Η Achaia Clauss εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, καταστρέφοντας την Κάβα Δανιηλίδος και τον παρακείμενο πύργο, αλλά αφήνοντας ανέπαφα το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι. Η εταιρεία εκφράζει την αποφασιστικότητά της για αποκατάσταση και ευγνωμοσύνη στις αρχές, ενώ ανακοίνωσε την άμεση επαναλειτουργία του οινοποιείου για τους επισκέπτες.

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Achaia Clauss- φωτιά- Πάτρα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026 στο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών της Achaia Clauss, την Κάβα Δανιηλίδος, καταστρέφοντας το εσωτερικό του κτιρίου και το ιστορικό του ρολόι.
  • Οι προσπάθειες του οινοποιείου είναι προσηλωμένες στην αποκατάσταση, με το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι να παραμένουν άθικτα.
  • Συνολικά 27 πυροσβέστες επιχείρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η εταιρεία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους υποστηρικτές της.

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Ανακοίνωση εξέδωσε το ΔΣ του οινοποιείου της Achaia Clauss σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/9) και τις ζημιές που αυτή προκάλεσε στην ιστορική επιχείρηση, σημείο – αναφοράς της Πάτρας και όχι μόνο.

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«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας των επισκεπτών της Achaia Clauss, την Κάβα Δανιηλίδος. Η φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό του κτιρίου και του παρακείμενου πύργου, καθώς και το ιστορικό του ρολόι. Οι προσπάθειες των ανθρώπων του οινοποιείου είναι προσηλωμένες στην αποκατάσταση των ζημιών και την αναβίωση του ρολογιού, με την πίστη και τη δέσμευση ότι θα χτυπήσει ξανά σύντομα» τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Achaia Clauss- φωτιά- Πάτρα

«Το ιστορικό αρχείο του οινοποιείου και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι με τις παλαιές σοδειές, βρίσκονται σε κτίρια που παραμένουν άθικτα.

Η ομάδα του οινοποιείου στέκεται με δέος, αγάπη και επιμονή μπροστά στο δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Πολιτική Προστασία και στο Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση ανταπόκρισή τους, αλλά και στους ανθρώπους και φίλους του οινοποιείου που προσφέρουν από την πρώτη στιγμή  την υποστήριξή τους. Το οινοποιείο θα ανοίξει άμεσα τις πύλες του στους επισκέπτες».

Achaia Clauss- φωτιά- Πάτρα

Το χρονικό

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου οινοποιίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gnomip.gr,  άκουγαν εκρήξεις και πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ η Πυροσβεστική έδωσε μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες στο δάσος.

Φωτιά στην οινοποιία Αχαΐα Κλάους

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:00 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης έφτασαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

 

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